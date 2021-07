Jazz, influenceuse, se lave les cheveux dans la mer pour faire un placement de produit et créé la POLÉMIQUE

Une dérive de plus liée à un placement de produit réalisé par une une influenceuse. Jazz Correia, devenue influenceuse après avoir participé à des émissions de téléréalité, se retrouve au cœur d'une polémique.

Pour faire la promotion d'une marque de cosmétiques pour cheveux, cette dernière a une idée très critiquable... Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, on l'aperçoit en train de se laver les cheveux en pleine mer. Un shampooing puis un masque... La jeune femme ne semble voir aucun problème écologique à son acte.

Mais sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent. "Comme si la mer avec encore besoin de plus de produits chimiques", dénonce un internaute. "Ce n'est pas la première fois qu'un candidat le fait pour les placements de produits. C'est n'importe quoi", ajoute un autre.

La principale intéressée s'est défendue sur snapchat comme le relève le site NextPlz: "Je me suis rincé les cheveux avec la bouteille d’eau, mais pas dans la mer. Dans ce cas-là, je me mets la tête sous l’eau dans la mer et je n’ai pas besoin de prendre de l’eau pour me rincer la tête dans l’eau. C’est débile. Bien évidemment, je me suis savonné les cheveux dans la mer parce que je trouvais que le paysage était hyper joli pour vous à regarder ou comme post, mais en fait je me suis lavé les cheveux en dehors de la mer".

Une justification peu convaincante. L'influenceuse a d'ailleurs décidé de bloquer les commentaires sous sa dernière photo afin de ne plus recevoir de critiques.