La chanteuse Shy'm capture un moment passé avec son fils et faire réagir les internautes

"Cruisade et mangeage de mini ièp ("mini pieds"), écrit la chanteuse Shy'm. Sur une photo en noir et blanc postée sur son compte Instagram, on l'aperçoit en compagnie de son fils. Comme elle l'a toujours fait, elle a pris le soin de dissimuler le visage de son enfant. Sous cette publication, les commentaires sont unanimes. "Trop mignon", s'accordent à dire de nombreux internautes.

Très discrète sur sa vie de famille, la chanteuse n'a toujours pas dévoilé le prénom de son fils. Elle avait annoncé sa grossesse dans un clip intitulé "Boy" en octobre dernier. Depuis, elle partage avec ses fans quelques clichés dans lesquels elle souffle son bonheur d'être devenue mère. "Merci d'être entré dans ma vie", écrivait-elle sous une photo de son fils posté à l'occasion de la fête des mères.