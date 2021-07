Camille Lellouche s'adresse-t-elle à Rayane Bensetti dans sa nouvelle chanson? "Faut assumer quand on merde"

"J’vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Faut assumer quand on merde, s’excuser quand on merde. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui ? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi je ne t’ai rien demandé, je ne t’ai rien imposé. C’est toi qui m’as fait miroiter", chante Camille Lellouche dans un titre intitulé "Fumette" et partagé sur ses réseaux sociaux.

À travers de telles paroles, certains fans y voient un message adressé à Rayane Bensetti. Car en avril dernier, les images du comédien embrassant Camille Lellouche lors d'une soirée privée faisaient parler d'elles. Rayane Bensetti s'était alors vanté de fumer un joint et était apparu dans un état second. Les images avaient ensuite été supprimées, laissant place à de nombreux commentaires et de nombreuses suppositions.

Cette vidéo avait, semble-t-il, entaché les liens entre Rayane Bensetti et la danseuse Denitsa Ikonomova. Même si tous deux n'avaient jamais révélé entretenir une relation, ils souvent apparus proches depuis leur participation à l'émission Danse avec les stars.

Avec son titre "Fumette", Camille Lellouche s'adresse-t-elle à Rayane Bensetti? "Régler ses comptes en musique c'est pas mal", réagit un internaute. "Il y en a un qui prend cher ! Courage Rayane B. !", ajoute un autre. De son côté, la chanteuse n'a pas révélé si ce titre lui était réellement destiné.