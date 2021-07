Dix ans pile après la mort d'Amy Winehouse, sa mère lui rend hommage avec un documentaire INEDIT sur sa vie

Amy Winehouse était connue pour sa voix grave, sa coiffure rétro mais aussi pour ses addictions. Dix ans après la mort de la chanteuse britannique, ses proches appellent à arrêter de la définir par ses luttes contre la drogue et ses relations destructrices. Janis et Mitch Winehouse veulent reprendre l'image publique de leur fille avec ce documentaire qu'ils ont co-réalisés.

Les parents d'Amy Winehouse, décédée le 23 juillet 2011 à seulement 27 ans par alcoolisation massive, ont participé à la réalisation d'un documentaire de la BBC. Diffusé ce vendredi soir pour l'anniversaire de sa mort, Reclaiming Amy donne, selon son père Mitchell - dit Mitch - une "image plus complète d'Amy". En dix ans depuis la mort de la chanteuse, sa mère, Janis Winehouse, ne s'était jamais vraiment exprimé publiquement. Avec ce documentaire, la mère d'Amy y remédie puisque c'est elle qui narre l'histoire de sa fille du début à la fin. Un bon moyen pour raconter au monde et aux millions de fans "orphelins" qui était vraiment Amy Winehouse.

D'après le communiqué de presse de la BBC, le documentaire a été réalisé pour permettre à la mère de la mythique chanteuse de "récupérer l'héritage de sa fille, en célébrant Amy comme la femme complexe, forte et incroyable qu'elle était et en donnant une version différente de la chanteuse si souvent racontée".

Si la mère d'Amy se manifeste maintenant, c'est parce qu'elle souffre depuis plusieurs années d'une sclérose en plaque, maladie auto-immune qui affecte non seulement son corps mais aussi sa mémoire. Janis a peur de ne plus se souvenir de sa fille à cause de sa maladie. Archives, enregistrements peu connus, photos rares: les parents de l'artiste racontent une facette d'Amy peu montrée.

"Vous pensez connaître ma fille - la drogue, la dépendance, les relations destructrices - mais il y avait tellement plus", narre dans le documentaire la voix off de la mère d'Amy, Janis Winehouse-Collins. Reclaiming Amy contient des interviews d'amis de longue date, dont une, Catriona Gourley, qui révèle avoir eu une relation amoureuse avec la chanteuse. Il cherche aussi à démentir les accusations selon lesquelles sa famille a savouré son succès et n'a pas fait assez pour l'aider à surmonter sa dépendance.

"They tried to make me go to rehab. But I said no, no, no" ("Ils ont essayé de me mettre en désintox, mais j'ai dit non non non"): la Britannique à la voix si particulière a toujours mis beaucoup de ses propres expériences dans ses chansons, imprégnées d'influences jazz et soul.

Ses problèmes d'addiction finissent cependant par impacter ses performances, qui sont de plus en plus irrégulières à cause de sa consommation de drogues et d'alcool. Ses soucis liés aux drogues lui ont aussi attiré l'intérêt des paparazzi qui commencent à la poursuivre, espérant saisir une photo d'elle au plus mal, dont raffolent les tabloïds britanniques.

"Vous avez tué votre fille": le père d'Amy Winehouse se confie

C'était le fil conducteur de "Amy", un documentaire britannique oscarisé en 2015 particulièrement accablant à l'égard du père d'Amy Winehouse et de son ex-mari, Blake Fielder-Civil. "Toujours maintenant, je le comprends comme 'Tu étais complice de la mort de ta fille, tu as tué ta propre fille'", confie Mitchell dans le nouveau documentaire. Mais Catriona Gourley a elle affirmé à la BBC que la réalité était bien différente. "Janis et Mitch étaient là, tout le temps", a-t-elle insisté, énumérant "les innombrables fois où (Amy Winehouse) a été emmenée dans des centres de désintoxication".

Son amie estime aussi qu'aujourd'hui, grâce à la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et de dépendance, Amy Winehouse n'aurait pas subi de telles moqueries dans les tabloïds, qui "ne s'en sortiraient pas comme ça". Le magazine musical NME a qualifié le documentaire de "touchant quoique sur la défensive", affirmant qu'il s'agissait d'un "doux hommage à une fille, une amie et un talent imprévisible".

Mais le Financial Times s'est montré plus sceptique, écrivant que les parents de la chanteuse, et en particulier "son père Mitch, qui aimait les feux de la rampe", "étaient au coeur de sa carrière".

Une icône de la musique

Si on s'éloigne un peu des désordres de sa vie privée, Amy Winehouse était l'une des "icônes qui ont changé la musique populaire pour toujours", affirme, dithyrambique, le NME, pour qui "peu de gens sont devenus aussi célèbres qu'Amy Winehouse et son incomparable coiffure".

Dans un entretien à la BBC, le chanteur britannique Pete Doherty, lui aussi connu pour ses excès, a affirmé que "comme Billie Holiday ou John Lennon, c'était quelqu'un qui avait tout". Amy Winehouse "pouvait se produire sur scène avec un aplomb effrayant", tout en étant une "autrice-compositrice incroyable", a déclaré l'ancien chanteur des Babyshambles et de The Libertines, sûr que "dans 100 ans, dans 200 ans, les enfants tomberont toujours amoureux d'elle".

Le pianiste Jools Holland, qui l'a souvent accompagnée en tournée, a lui affirmé à la BBC "que c'est lorsqu'elle se produisait qu'elle était le plus heureuse". Ajoutant: "je ne pense pas qu'elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle comme d'une figure tragique".