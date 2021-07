Meghan et Harry décidés pour le baptême de Lilibet: c'est maintenant la reine qui risque de prendre une lourde décision

Finalement, le prince Harry et Meghan se rendront en Angleterre pour le baptême de leur dernier enfant, Lilibet. Le couple fera le voyage dès que la situation sanitaire le permettra. Une décision censée ravir la reine Elizabeth II qui, selon une experte royale, pourrait prendre une décision très difficile.

Le 4 juin dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant après Archie, leur petite fille Lilibet. Un bébé qui était très attendu par les Sussex notamment à cause de la fausse-couche qu'a subi Meghan Markle quelques mois plus tôt.

Si la famille royale britannique a félicité les jeunes parents en postant un message sur le compte Instagram officiel de la reine Elizabeth II, aucune photo du minois de Lilibet n'a été rendu publique. Presque deux mois après sa naissance, on ne sait toujours pas à quoi ressemble la petite fille des Sussex.

Le baptême de Lilibet aura bien lieu à Windsor

Après plusieurs jours de suspense intense, Meghan Markle et le prince Harry ont enfin pris une décision: leur fille Lilibet sera baptisée en Angleterre à la chapelle St George de Windsor comme le veut la tradition. Finalement le couple ne fera pas de cet évènement l'ultime affront envers la reine: beaucoup pensaient que les jeunes parents allaient prendre la décision de baptiser Lilibet aux Etats-Unis là où ils vivent. Cet évènement s'annonce donc important puisqu'il marquera le retour de la duchesse de Sussex à Londres où elle n'a pas posé les pieds depuis le mois de mars 2020.

La reine pourrait être absente au baptême de Lilibet

Et alors que le prince Harry se faisait une joie à l'idée de voir sa grand-mère assister au baptême de son arrière-petite-fille, l’experte royale Angela Levin dresse un bilan inattendu sur Talk Radio. Il n'est pas raisonnable, selon elle, qu'Harry compte sur la présence de la reine Elizabeth II. Pas par méchanceté ni mauvaise volonté ou tout simplement parce qu'elle n'aurait pas envie d'y assister, mais à cause de son emploi du temps, très chargé, rappelle l'experte royale.

“Elle n'est pas allée au baptême de Louis, le troisième enfant du prince William et de Kate. Ce n'est donc pas quelque chose de méchant”, a assuré Angela Levin. La reine Elizabeth II n’avait pas assisté à la cérémonie pour Archie en 2019 à cause d’autres engagements. Reste à savoir si la reine arrivera à trouver une petite place dans son agenda pour se rendre au baptême de Lilibet.

Affaire à suivre...