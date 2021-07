Ben Affleck et Jennifer Lopez se laissent une deuxième chance: ils officialisent leur relation (photos)

C'est désormais acté: Ben Affleck et Jennifer Lopez sont de nouveau en couple. Aperçus à la soirée d'anniversaire d'une amie de la chanteuse, Leah Remini, les deux amoureux ont pris la pose ensemble de manière assez complice.

C'est l'un des feuilletons hollywoodiens à suivre cette année: la romance entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. La chanteuse et l'acteur américains se sont tous deux remis en couple ! Ensemble au début des années 2000, les deux stars ont finalement décidé de se laisser une deuxième chance. Et c'est maintenant officiel.

Les premières rumeurs ont fuité il y a quelques mois. La chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises alors qu'ils profitaient de moments en famille, comme le montrent les photos ci-dessous.

Toujours très complices même après toutes ces années, le couple s'est retrouvé pour l'anniversaire d'une très bonne amie de la chanteuse, Leah Remini, actrice du petit écran américain qui fêtait ses 51 ans le mois dernier. C'est sur son compte Instagram qu'elle a publié une vidéo de sa soirée d'anniversaire où l'on aperçoit Jennifer Lopez et Ben Affleck très complices tous les deux.

Au cours de cette réception d'anniversaire, les invités ont pu prendre la pose dans un photomaton. Et Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas manqué à l'appel: regard de braise, enlacement et main sur le torse sont au rendez-vous, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Un tendre câlin et une photo qui officialisent la relation entre les deux tourtereaux.



© Capture d'écran du compte Instagram de Leah Remini