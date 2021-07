Michel Cymes déplore les prises de position de stars contre le vaccin: sa petite phrase pour les appeler à la responsabilité

Michel Cymes encourage tout le monde à se faire vacciner et s’insurge contre les célébrités qui prennent position contre.

Michel Cymes est très clair : pour enrayer l’épidémie de coronavirus, la vaccination est la seule solution. Et le médecin préféré des Français n’hésite pas à monter au créneau pour défendre la vaccination massive de la population. Il appelle chacun à sa responsabilité et s’inquiète de ceux qui le refusent.

"Il semble que le variant soit sensible aux vaccins. Donc, s'il y a une quatrième vague, on la devra à ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, à commencer par le personnel soignant. Mais la vaccination doit être appliquée au plus grand nombre", a-t-il déclaré dans une interview à Télé Poche.



Il égratigne au passage les personnalités réfractaires, comme Sophie Marceau. "Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi", estime Michel Cymes.