Christina Milian de retour sur les lieux de sa 1ère rencontre avec Matt Pokora: son beau message d’amour

Christina Milian et Matt Pokora ont passé quelques jours à Saint-Tropez, lieu de leur première rencontre. L’occasion d’adresser quelques mots doux à son bien aimé.

Quatre ans d’amour, pas un nuage à l’horizon. En août 2017, Christina Milian et Matt Pokora se sont trouvés, par hasard. Cela s’est passé dans le club L'Opéra, à Saint-Tropez, dans des circonstances que Matt Pokora avait décrites dans une interview sur C8 : "C'était dans un restaurant, j'entends une voix et j'ai dit on dirait que c'est Christina Milian qui chante, je me suis retourné, elle était là, on nous a présentés, et voilà !".

Depuis le couple a donné naissance à deux enfants et file toujours le parfait amour. Samedi 24 juillet 2021, Christina Milian a partagé deux photos où elle apparait aux côtés du chanteur. "J'ai trouvé ma pièce manquante à Saint-Tropez !", écrit-elle dans cette publication. L’année dernière, elle avait également marqué cet anniversaire d’une publication : "Comme si c'était hier. C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait ! J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêtée pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir..."