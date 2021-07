Jade Hallyday partage une danse avec son petit-ami sur Tik Tok qui la censure: l'ado republie la vidéo

Depuis plusieurs mois, la fille aînée de Johnny Hallyday, Jade, file le parfait amour avec Michael-Sean Klemeniuk, un mannequin vivant à Los Angeles. Âgé de 17 ans, ce dernier est le fils du célèbre producteur, Thierry Klemeniuk. Sur les réseaux sociaux, les deux adolescents se montrent très complices.

Récemment, Jade a d'ailleurs publié une vidéo dans laquelle ils s'illustrent en train de danser sur le titre de Young Nudy, intitulé Hell Shell. Avec un large sourire aux lèvres, la fille de Johnny et Laeticia Hallyday esquissent quelques pas de danse à destination de ses abonnés. Mais voilà, la vidéo a été censurée par le réseau social Tik Tok. La raison n'a pas été dévoilée. Visiblement, la publication allait à l'encontre des règles de la plateforme qui a donc décidé de la supprimer. Mais il en fallait plus pour décourager la jeune femme. "Le premier a était enlever (sic)", écrit-elle, nouvelle vidéo à l'appui. La vidéo est visible via ce lien.

A chacune de ses publications, certains détracteurs n'hésitent pas à dénoncer l'attitude de la jeune fille. "Faut pas pousser. Elle n'a que 17 ans. Elle prend quelques fois des pauses trop vulgaires", écrit une internaute sur sa dernière photo publiée sur Instagram. "Donc Johnny a déshérité ses propres enfants Laura et David. Pauvre homme ! S'il avait su qu'en 2021 madame Laeticia en serait à son deuxième remplaçant, et que Jade montrerait ses seins sur internet, boirait le champagne en boîte de nuit, à 16 ans. Quoi ? Je ne dis que la stricte vérité, inutile de vous énerver. C'est ma liberté de venir ici, de dire ce que je pense, et de regretter tous les jours l'absence de Johnny", ajoute un autre.

Mais la jeune femme ne semble pas se soucier de ses commentaires affligeants et semble préférer retenir que les commentaires bienveillants qui sont, fort heureusement, majoritaires.