Après la vidéo montrant Rayane Bensetti et Camille Lellouche qui s'embrassent, Denitsa Ikonomova "extrêmement peinée"

En avril dernier, les images de Rayane Bensetti embrassant Camille Lellouche lors d'une soirée privée faisaient parler d'elles. Cette vidéo avait, semble-t-il, entaché les liens entre Rayane Bensetti et la danseuse Denitsa Ikonomova. Même si tous deux n'avaient jamais révélé entretenir une relation, ils étaient souvent apparus proche depuis leur participation à l'émission Danse avec les stars.

Selon des informations publiées par le magazine Public, la danseuse s'est sentie "extrêmement peinée" après avoir pris connaissance de ces images. "Elle ne s'y attendait pas du tout. Mais elle connaît Rayane et elle sait qu'au fond, c'est un bon garçon malgré tout", a confié "une source proche" au magazine français.

"Retrouver la confiance de Denitsa"

De son côté, Camille Lellouche a révélé une nouvelle chanson intitulée 'Fumette' et dans laquelle elle semble s'adresser directement au comédien. "J'vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête (...) Faut assumer quand on merde, s'excuser quand on merde (...) Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui ? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai rien imposé. C'est toi qui m'a fait miroiter", chante-t-elle.

Toujours selon Public, le comédien est prêt à tout pour "retrouver la confiance de Denitsa".