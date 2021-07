Agustin Galiana en larmes: l'acteur publie une photo et inquiète ses fans

Un cliché pour montrer à ses fans qu'il est important d'écouter ses émotions et qu'il ne faut pas en avoir peur. Voici comment Agustin Galiana justifie l'une de ses dernières photos publiée sur son compte Instagram. Sur celle-ci, l'acteur apparaît, les larmes aux yeux. "C'est comme ça que je suis après avoir pleuré. Pas d’inquiétude je vais bien, même très bien. Seulement parfois j'ai besoin de me vider et de libérer ce que j'ai au fond de moi et que je laisse pas monter à la surface", commente-t-il.

Il ajoute: "Parfois parce que je n'ai pas le temps, parfois parce que ce n'est pas le moment. Quand je pense aux gens que j’aime, aux belles choses du présent, mes blessures, aux souvenirs gardés dans mon cœur, aux injustes situations que nous vivons tous . Je pleure fort, je me serre dans mes bras comme un petit enfant en revenant à ces moments pleins d'amour. Ça c'est moi aussi, je voulais montrer mes larmes qui sont aussi nécessaires que mes rires. Et oui , ça fait du bien, il faut pleurer de temps en temps".

Face à un tel cliché, ses fans ont tenu à lui apporter leur soutien à travers des messages bienveillants. "Gros bisous. Et heureusement qu'il n'y a pas que les femmes qui pleurent, les hommes aussi. C'est normal", écrit une internaute. "Oh c'est triste! Tu as raison il faut évacuer ses émotions !", ajoute une autre.