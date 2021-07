Lizzo demande à ses fans de tenir leurs distances: "Cette me*** revient"

Avec le variant Delta qui se montre très virulent aux États-Unis, la chanteuse Lizzo a tenu à adresser un message à ses fans. En effet, ces deux dernières semaines, une augmentation de 170% de nouveaux cas a été constatée outre-Atlantique.

"Je me fiche de qui vous êtes. Vous pouvez bien être la personne la plus gentille du monde. Vous pouvez être vacciné. Vous pouvez être quatre fois vacciné. Si vous me voyez, s’il vous plait, restez à deux mètres de distance. Cette merde revient. Et les gens sont très négligents avec l’espace personnel", a expliqué la chanteuse de 33 ans dans un live sur Instagram.

Étant donné que de nombreux fans cherchent à l'approcher un peu trop, elle a tenu à mettre un peu de distance. Il n'est pas question de prétention mais de sécurité et de la santé de ses proches, a-t-elle expliqué.

"Alors si vous me voyez dans la rue, que vous venez me voir, que vous voulez me faire un câlin, me serrer la main ou m’embrasser sur la joue, ne le faites pas. Ne le faites pas", a-t-elle ajouté, expliquant qu'elle avait déjà approché le virus d'un peu "trop près".

"Je vous aime. Protégez-vous. Portez des masques. Et d’ici que la voie soit libre – et on sait ce que représente ce p*tain de variant - restez en sécurité, mes amis", a conclu Lizzo.