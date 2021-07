Une ex-Miss Belgique et son compagnon se battent en pleine rue avec un couple à Marbella (vidéo)

En vacances à Marbella avec son compagnon, Miss Belgique 1998 a eu une soirée plutôt agitée mardi… Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir Tanja Dexters et son petit ami en pleine bagarre dans la rue.

Contacté par Het Nieuwsblad, leur avocat, Omar Souidi, évoque "quelque chose de banal", prétextant qu'"aucun sang n'a été versé".

Il explique ensuite ce qu'il s'est passé : "L’homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement. Il a roulé sur les orteils d’une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L’homme est alors sorti de sa voiture", explique l'avocat. Les esprits s'échauffent alors rapidement et une bagarre éclate.

D'après l'avocat, il n'y aura pas de suite à cette histoire car le couple n'a pas déposé plainte. "Ils veulent surtout profiter de leurs vacances. Ils ont tous les deux quelques égratignures, mais ce n’est rien de plus", a ajouté Maître Souidi.

Ce n'est pas la première fois que Tanja Dexters, très connue en Flandre, fait parler d'elle. Elle est d'ailleurs prochainement citée à comparaitre dans une enquête portant sur un trafic de drogues. En 2016, elle avait créé la polémique pour avoir profané une tombe à Lebbeke et il y a quelques mois, elle avait fait parler d'elle pour un accident de la route suivi d'un délit de fuite.