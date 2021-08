On a demandé à Jean Dujardin de "pitcher" le 3e volet d'OSS 117 et c'était une question piège (vidéo)

OSS117: Alerte rouge en Afrique noire est dans les salles depuis ce mercredi 4 août. On y retrouve Jean Dujardin dans le rôle d'Hubert de La Bath, l'agent OSS 117, mais aussi Pierre Niney, un nouvel agent : OSS 1001. Et cette fois, c'est Nicolas Bedos qui est à la réalisation.

Nous avons interviewé les acteurs principaux du film : Pierre Niney et Jean Dujardin à propos de ce troisième volet. Et pour mettre les spectateurs dans le bain, nous avons demandé à l'agent OSS117 de "pitcher" le film, c'est-à-dire résumer en quelques phrases l'intrigue du film. Et sans le vouloir, on a "piégé" Jean Dujardin.

Il se lance dans les explications mais très vite, Pierre Niney se moque de son résumé : "C'est déjà la cata", lance-t-il. "C'est déjà chiant", reconnait Jean Dujardin, qui poursuit malgré tout ses explications, repris une seconde fois par son comparse qui en remet une couche : "Ah ah, il est nul", lance-t-il en riant.

Un moment hilarant à découvrir en vidéo.