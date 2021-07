Meghan Markle et le prince Harry exclus de la famille royale? Ils n’iront probablement pas rendre visite à la reine à Balmoral cet été

Comme chaque été depuis 68 ans, la reine Elizabeth II se rend à Balmoral, dans le domaine des Highlands écossais. Un réel moment d’évasion pour la souveraine britannique. Mais, alors qu’une majorité des membres de la famille royale sont invités à lui rendre visite cet été, certains manquent à l’appel… Meghan Markle et le prince Harry auraient-ils volontairement été écartés ?

Dans une interview accordée au magazine britannique Ok!, l’expert royal Duncan Larcombe révèle que les retrouvailles entre la reine Elizabeth II et le prince Harry semblent peu probables cet été. Chaque année depuis 68 ans, la reine d’Angleterre se rend en effet dans sa demeure de Balmoral, en Ecosse. Elle en profite pour se ressourcer et ôter sa couronne le temps de son escapade estivale. "Balmoral joue un rôle clé dans la santé mentale de la reine. C’est là qu’elle peut enlever sa couronne et être la mère, la grand-mère et l’arrière-grand-mère qu’elle est", explique Duncan Larcombe.

Cependant, alors qu’une grande partie de la famille royale ira rendre visite à la reine, il semble que certains manqueront à l’appel… Selon l’expert Duncan, le prince Harry et Meghan Markle n’iront probablement pas à Balmoral cet été. La reine n’aurait en effet pas invité son petit-fils à l’y rejoindre. "S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire et tout le drame qui s'est produit avec Harry et Meghan ces derniers mois, ils auraient certainement été invités à Balmoral. Et ça aurait permis à la reine de revoir Archie et rencontrer Lilibet", indique-t-il.

Au vu des événements récents, notamment la sortie en 2022 des mémoires du duc de Sussex, on peut aisément comprendre les tensions. Le prince Harry et Meghan Markle avaient d’ailleurs déjà mis en colère la famille royale lors de leur interview avec Oprah Winfrey. "Il ne fait aucun doute qu’Harry sera au centre de nombreuses discussions à Balmoral, malgré le désir de la reine de se concentrer sur d'autres choses", glisse Duncan Larcombe, qui pense que le prince Harry aurait refusé sa propre invitation.

Reste à voir si le duc et la duchesse de Sussex seront encore conviés aux réunions familiales à l’avenir. Le prochain rendez-vous est fixé en juin 2022, lors du jubilé de platine d’Elizabeth II.