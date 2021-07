George Clooney vient en aide aux personnes sinistrées en Italie: "C’est un vrai désastre"

L’acteur de 60 ans se trouvait dans sa villa de vacances au lac de Côme au moment des inondations qui ont touché le nord de l’Italie. George Clooney n’a pas hésité à se mêler aux locaux pour leur prêter main-forte.

Propriétaire d’une somptueuse villa sur le lac de Côme, le comédien américain y résidait avec sa femme Amal et leurs deux enfants lorsque les terribles inondations ont touché le nord de l’Italie. Des pluies torrentielles se sont abattues sur leur maison de vacances mais celle-ci semble tout de même avoir été relativement épargnée.

Les villages entourant le lac de Côme ont, quant à eux, été lourdement touchés. Plus de soixante personnes ont dû être secourues. C’est pourquoi George Clooney n’a pas hésité à retrousser ses manches pour prêter main-forte aux locaux sinistrés.

Des photos ont été diffusées par plusieurs médias montrant l’acteur américain aux côtés des habitants et des commerçants de Laglio. Celui-ci a déclaré aux médias italiens : "C’est tellement pire que ce que tout le monde pense. Nous étions à Cernobbio et ça n’allait pas, mais ici, à Laglio, c’est bien pire. Ils pensent qu’il faudra des années et des millions de dollars avant de tout reconstruire. Cette ville est là depuis toujours, elle va rester debout, elle va être plus forte et revenir encore meilleure, c’est une ville très résistante.”

George Clooney a acquis la Villa L'Oleandra en 2002 pour 14 millions de dollars. Il s’agit d’une bâtisse datant du 18e siècle.