Méconnaissable : Cristina Cordula dévoile un cliché d’elle comme on ne l’a jamais vue!

Totalement méconnaissable, l’animatrice et ancienne mannequin brésilienne a partagé, sur son compte Instagram, une photo d’elle comme on ne l’avait jamais vue auparavant ! Cristina Cordula n’a en effet pas toujours eu les cheveux courts… preuve en image.

Bien connue pour ses nombreuses émissions modes et sa coupe à la garçonne, la célèbre animatrice et ancienne mannequin n’a pourtant pas toujours arboré un tel look. Plus jeune, Cristina Cordula a en effet eu les cheveux longs, ou plus précisément mi-long !

La Brésilienne a récemment partagé une photo d’elle à ses débuts en tant que mannequin sur son compte Instagram. "Au tout début de ma carrière de mannequin !!! Piscine et cheveux longs", avait-elle d’ailleurs écrit en légende de sa publication. Le moins que l’on puisse dire… c’est qu’elle est méconnaissable !

Ce cliché a immédiatement fait réagir les internautes, générant un nombre important de commentaires et plus de 39.000 likes. "En fait tu as toujours été CANON !", "Wouaw", "Vous étiez déjà tellement magnifique", pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Même si les fans sont totalement conquis par cette coupe de cheveux, l’animatrice et ancienne mannequin est formelle : elle ne compte pas se laisser pousser les cheveux de sitôt. Et elle l’a bien fait comprendre dans une vidéo qu’elle a posté il y a quelques jours, toujours sur son compte Instagram. "Quand les gens me demandent de me laisser pousser les cheveux", avait-elle écrit à propos de cette séquence, dans laquelle on la voit prendre la fuite en courant. Bref, le message est clair !