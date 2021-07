Angelina Jolie et Brad Pitt ont dépensé des MILLIONS pour leur divorce et ce n'est pas fini

Angelina Jolie et Brad Pitt se déchirent devant la justice depuis leur séparation en 2016, d'abord pour leur divorce, et maintenant pour déterminer qui aura la garde de leurs enfants. Ils auraient déjà dépensé des millions dans cette véritable bataille juridique.

Les deux acteurs se sont séparés en 2016 après 12 ans de vie commune. Le couple "Brangelina", le plus mythique d'Hollywood, livre depuis une véritable bataille juridique. S'ils ont été officiellement prononcé divorcés en 2019, leur conflit perdure aujourd'hui pour déterminer qui aura la garde de leurs enfants. Angelina Jolie souhaite une garde exclusive tandis que Brad Pitt voudrait une garde partagée. Le litige leur aurait déjà coûté une fortune, selon le média US Weekly qui a interviewé un célèbre avocat spécialisé en divorce, Mark Vincent Kaplan.

Des centaines de milliers d'euros voire des millions déjà dépensés

Mark Vincent Kaplan, avocat reconnu qui a notamment déjà représenté des célébrités tels que l'ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline ou encore Charlie Sheen, s'est exprimé sur la somme dépensée par les deux stars. S'il n'est pas l'avocat d'Angelina Jolie ou de Brad Pitt, l'homme sait de quoi il parle. Interrogé par le média US Weekly, l'avocat spécialisé en divorce a révélé que le divorce du couple mythique aurait déjà coûté des centaines de milliers d'euros voire des millions! "Et ça pourrait augmenter s'ils recommencent tout à zéro", a-t-il déclaré au journal. Pour rappel, le 23 juillet dernier, un juge a été retiré de l'affaire Brangelina, marquant ainsi un retour à la case départ pour l'ex-couple.

"Rien n'est plus coûteux qu'un conflit pour une garde d'enfants contestée avec force. Je suis sûr que les deux parties peuvent se le permettre. Ce n'est pas une raison de le faire, mais ça ne sera pas un facteur important pour eux, étant donné leurs fortunes respectives", a expliqué l'avocat à Us Weekly lors de son entretien. Ce procès concerne 5 des 6 enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt: Pax,17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, 15 et 13 ans. L'aîné de 19 ans, Maddox, est exclu du conflit puisqu'il a atteint sa majorité. Il s'était aussi déjà exprimé publiquement sur son père en témoignant contre lui et reniant son nom qu'il ne voulait plus porter.

Pour obtenir la garde exclusive de ses enfants, l'actrice a révélé que son ex-mari pouvait se montrer "psychologiquement et physiquement abusif". Trois de leurs enfants souhaiteraient témoigner à la barre et potentiellement confirmer les dires de leur maman. Affaire à suivre...