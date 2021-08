L'acteur Patrick Dempsey dévoile des clichés INÉDITS de son mariage en 1999 (photos)

Patrick Dempsey partage sa vie avec Jillian depuis maintenant 22 ans. A l'occasion de leur anniversaire de mariage le 31 juillet dernier, l'acteur a posté des clichés inédits de leur mariage et en a profité pour faire une déclaration d'amour à sa belle.

Patrick et Jillian Dempsey se sont mariés il y a tout juste 22 ans. Retour sur une histoire hors du commun. L'acteur de 55 ans rencontre sa bien aimée en 1994 après un premier divorce avec une autre femme. Et puisque c'est l'amour fou, cinq ans plus tard, les deux tourtereaux se disent "oui" (le 31 juillet 1999). De leur union naissent trois enfants: Tallulah Fyfe, née le 20 février 2002, et des jumeaux, Sullivan Patrick et Darby Galen, nés le 1er février 2007.

Une séparation en 2015

Mais leur idylle a bien failli se terminer... Alors que Patrick Dempsey quitte la série Grey's Anatomy en 2015 après dix années à incarner le mythique docteur Derek Shepherd, l'acteur annonce aussi son divorce, demandé par Jillian. Celle-ci évoque des "différends irréconciliables". Si on ne connaît pas les raisons de cette séparation, des rumeurs autour d'une potentielle liaison extra-conjugale ont fait surface: Patrick Dempsey aurait trompé Jillian. Mais ces rumeurs restent infondées.

Et finalement, contre toute attente, le couple annule la procédure et se réconcilie un an plus tard soit en 2016. "Notre mariage n’était pas quelque chose que j’étais prêt à laisser tomber", avait avoué l'acteur au magazine People en 2015. Et depuis, les deux tourtereaux ne se lâchent plus et vivent de jours heureux.

Des clichés inédits pour leurs 22 ans d'amour

Pour fêter leurs 22 ans d'union, le couple a partagé des clichés inédits de leur mariage sur leur réseaux sociaux respectifs pour le plus grand plaisir de leurs fans. L'acteur de 55 ans en a profité pour faire une jolie déclaration d'amour à sa belle blonde, devenue sa moitié: "Je n'arrive pas à croire que ça fait 22 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Je t'aime et je ne sais pas ce que je ferais sans toi", a-t-il écrit. Jillian a partagé un beau cliché du couple en train de s'embrasser, légendé: "31 juillet 1999. Joyeux anniversaire à mon amour. Tu rends chaque jour plus lumineux, je t'aime".