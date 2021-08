L'actrice française Camille Cottin au côté de Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto... dans "House of Gucci" (photos)

L'actrice française Camille Cottin incarnera Paola Franchi, la femme avec qui Maurizio Gucci souhaitait refaire sa vie, dans le film "House of Gucci", retraçant l'empire de la mode italienne. Réalisé par Radley Scott, l'actrice française jouera aux côtés de Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons et Lady Gaga. On a hâte de voir le résultat!