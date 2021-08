"Ça fait grave bizarre": Emmanuel Macron apparaît en tenue DÉCONTRACTÉE sur TikTok (vidéo)

Ce lundi aux alentours de 11h, Emmanuel Macron a partagé une vidéo sur le réseau social TikTok dans laquelle il s'adresse, face caméra, à ses abonnés. Un détail a retenu l'attention des internautes: la tenue décontractée du président français, quelque peu inhabituelle.

Le président français Emmanuel Macron, déjà très présent sur les réseaux sociaux, s'était créé un compte TikTok au mois de juillet dernier pour féliciter les étudiants ayant obtenu leur baccalauréat. Cette plateforme très prisée par les jeunes, permet de partager de courtes vidéos. C'est donc un moyen original pour le président français d'attirer l'attention des jeunes en leur faisant passer des messages.

Emmanuel Macron s'adresse aux jeunes sur la vaccination

Aujourd'hui, Emmanuel Macron a de nouveau privilégié TikTok pour s'adresser à a la nouvelle génération concernant la campagne de vaccination. Son but? Faire "la guerre" aux fausses informations et idées reçues sur les vaccins contre le covid-19. "Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l’été, on entend beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle : le vaccin", commence-t-il. "Au moment où je vous parle, un peu plus de 42 millions de français(e)s ont reçu une dose du vaccin. Il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses et qui sont complètement vaccinés", poursuit le président français.

"Je sais que beaucoup parmi vous s'interrogent, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi il faut bien le dire. Alors j’ai décidé de répondre à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j'essaierais d’être le plus direct et le plus clair possible", a-t-il proposé aux Français.

Les internautes attirés par autre chose que le discours du président

Mais ce n’est pas vraiment le contenu du message qui a attiré l'attention des internautes car, pour cette apparition, Emmanuel Macron a choisi de porter une tenue décontractée. Le président français s'est affiché en... T-Shirt. Beaucoup d'internautes ont ainsi commenté sa publication, "choqués" de voir le président dans une autre tenue qu'un costume: "Je suis la seule à qui ça a perturbé de le voir en t-shirt?", "Ca fait grave bizarre de pas le voir en costard", "Attend il est en t-shirt? Je rêve" ou encore, "La première fois que je vois le président en t-shirt".

Certains en ont même profité pour faire de l'humour et complimenter Emmanuel Macron sur son t-shirt qui aura retenu toute l'attention des internautes: "Vous avez acheté où votre t-shirt? Il est beau", "Je signe une pétition pour que Mr Macron soit plus souvent en t-shirt", "Manu, il est trop alaise maintenant bientôt il va nous faire un TikTok en caleçon", ou encore, "Vous êtes BG monsieur". Et pour tous ceux qui se demandent d'où vient le fameux t-shirt du président français, un internaute à la réponse pour vous: "Ca fait grave bizarre de le voir en t shirt mdr il est en 'One Life' ! je meurs".