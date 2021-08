Il s'oppose à leur mariage en plein milieu de la cérémonie: son intervention provoque l'hilarité générale (vidéo)

"Si quelqu’un s’oppose à cette union, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais". Une phrase typique entendue dans un certain nombre de comédies romantiques britanniques. Dans la réalité, il ne s’agit que d’une simple formalité. Et si quelqu’un doit s’opposer au mariage, il a intérêt avec à avoir de solides arguments…



Dans la vidéo ci-dessous, celui qui manifeste son opposition n’est ni un ex jaloux, ni un père soucieux de l’avenir de sa progéniture. Au moment de la fameuse phrase, c’est un chien qui se met aboyer. De quoi faire rire les époux et les invités. Sur YouTube, un internaute a une interprétation saugrenue de cette scène : "Quand l’ex revient sous une autre forme".