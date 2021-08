Le rappeur américain Lil Uzi Vert s'affiche avec un nouveau style SURPRENANT (vidéo)

Le rappeur Lil Uzi Vert s'est offert un nouveau tatouage et un diamant à 24 millions de dollars, tous deux placés à des endroits particuliers.

On n'en finit pas d'entendre parler de lui. Le rappeur Lil Uzi Vert a encore enflammé la toile avec son nouveau tatouage et son nouveau diamant qui lui a couté une petite fortune.

Le 25 juillet dernier, le rappeur américain Lil Uzi Vert a posté une story sur son compte Instagram où on le voit tirer la langue et montrer à ses 15 millions d'abonnés son tout nouveau tatouage, placé à un endroit étonnant. Le dessin est assez simple: un trait vertical et deux petits traits horizontaux comme une cicatrice, au milieu de la langue. Un tatouage qui vient compléter les nombreux autres que Lil Uzi Vert a déjà sur son visage mais aussi sur le reste du corps.

Sur cette vidéo, le rappeur américain de 26 ans s'affiche aussi avec un énorme diamant en plein milieu du front entre ces deux yeux. Il se l'était fait greffer en début d'année avant de le retirer il y a quelques mois. Mais Lil Uzi Vert semble le porter de nouveau et s'affiche avec un diamant à 24 millions de dollars sur les réseaux.