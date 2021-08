Le Prince Charles dans "un rôle très frustrant" alors qu'il est prêt à devenir à roi

Le fils aîné de la reine Elizabeth II est appelé à devenir roi, mais l'attente se fait longue...

Le Prince Charles est dans une position "très inconfortable" et "frustrante" car cela fait plus de 20 ans qu'il se sent prêt de devenir roi, selon l'expert en relations Neil Wilkie, cité par The Sun. Au sein de la famille royale, le fait que chacun soit né avec un rôle imparti alimente les rivalités. Pour sa part, le Prince Charles a vécu pratiquement toute sa vie en tant que roi en devenir.

Et son heure ne semble pas près de venir. À 95 ans, la reine Elizabeth II est toujours en pleine forme. En tout cas, en capacité d'occuper ses fonctions à 100%. Ce qui signifie que le Prince Charles pourrait hériter du trône à un âgé très avancé, et ne régnerait que peu de temps avant de céder la place au prince William.



Selon Neil Wilkie, les comportements de chacun des membres de la famille seraient dictés par leur destinée royale. Tandis que le Prince Charles a toujours dû vivre dans l'idée d'un jour succéder à la reine Elizabeth, la princesse Anne, au contraire n'a jamais souffert d'aucune pression de la sorte, jouant simplement sa partition de membre très actif de la famille royale.