Dépouiller Harry et Meghan de leur titre de duc et duchesse? La reine Elizabeth II a un plan "plus insultant"

L’interview donnée par Meghan Markle et le prince Harry à Oprah Winfrey a provoqué un véritable séisme au Royaume-Uni. Mais cela ne pourrait être que les première secousses de l'explosion. En effet, le duc de Sussex prévoit de publier ses mémoires fin 2022, un livre dans lequel il ne devrait épargner personne et que redoute déjà la famille royale britannique.

Selon un sondage réalisé au Royaume-Uni, 40% des Britanniques estiment que Harry et Meghan devraient se voir retirer leur titre de duc et duchesse. Mais d'après la biographe royale Ingrid Seward, la reine d'Angleterre n'a nullement l'intention de dépouiller le couple de ses titres. "Cela aurait l'air mesquin", estime-t-elle. "Ce serait bien plus insultant de simplement les ignorer", ajoute-t-elle. Et c'est exactement ce qu'Elizabeth II aurait l'intention de faire...

Même si les mémoires du prince Harry contenaient des révélations explosives, Harry et Meghan seront très certainement de la fête lorsque la reine célèbrera ses 70 ans de règne l'année prochaine. Les exclure de cet événement ne serait pas la bonne stratégie, selon Ingrid Seward. "Cela leur donnerait des munitions pour critiquer la monarchie".