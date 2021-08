Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy) envisage de mettre fin à sa carrière d’actrice

L’actrice principale de Grey’s Anatomy a annoncé, dans le podcast "The Ladies First" du magazine InStyle, son intention de progressivement mettre fin à sa carrière. Après 17 saisons (déjà !) de la série médicale, Ellen Pompeo souhaite se consacrer à d’autres projets.

Le dernier tournage de la série médicale a été éprouvant pour l’héroïne de Grey’s Anatomy, qui envisage doucement de mettre fin à sa carrière. C’est du moins ce qu’elle a révélé au magazine InStyle lors du podcast "The Ladies First", le 27 juillet dernier. "Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais, je pourrai très bien encore le faire, mais je ne suis pas super enthousiaste à l’idée de continuer ma carrière", a notamment indiqué Ellen Pompeo, avant de poursuivre : "Même si je n'ai pas joué un million de rôles différents, j'ai l'impression d’avoir fait le tour (…) Je n'ai plus envie d'aller m'asseoir dans des caravanes à 23 heures et attendre que l’on m’appelle pour tourner des scènes ou me dire que je peux manger (…) C’est pour les jeunes !"

Cela fait 17 saisons maintenant qu’Ellen Pompeo est la star de la célèbre série médicale. Mais son rôle de Dr Meredith Grey pourrait donc bien être le dernier de sa carrière. L’actrice de 51 ans et mère de trois enfants souhaite se consacrer à de nouveaux projets, évoquant notamment un projet de podcast. "Si ça échoue, ça échoue, mais au moins j'essaie quelque chose de nouveau", a-t-elle dit.

Avis aux fans de "Grey’s Anatomy", pas de panique ! La série a été renouvelée pour une 18e saison, toujours avec Meredith Grey dans le casting.