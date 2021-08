Gros changement en vue pour la nouvelle saison de Koh Lanta, La Légende: l’émission ne sera plus diffusée le vendredi soir!

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. TF1 vient de dévoiler, sur sa page Twitter, la date de lancement de la nouvelle saison de Koh Lanta, La Légende. Voilà une nouvelle qui ne semble pas plaire aux internautes… l’émission d’aventure ne sera en effet plus diffusée le vendredi soir !

Cette année n’est pas une année comme les autres pour Koh Lanta, l’émission d’aventure née en 2001 souffle sa vingtième bougie ! Et quoi de mieux pour l’occasion que de proposer une édition spéciale ? La nouvelle saison baptisée "La Légende" compte bien marquer le coup avec son casting particulier. Cette édition all stars réunira vingt candidats qui ont marqué les vingt ans de diffusion de l’émission.

Tournée en Polynésie française, voici la sélection dévoilée au grand jour : Clémence Castel, Coumba Baradji, Jade Handi, Christelle Gauzet, Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Jullien, Cindy Poumeyrol, Alexandra Pornet et Alix Noblat, du côté des femmes. Chez les hommes, on retrouvera bientôt sur nos écrans Patrick Merle, Freddy Boucher, Claude Dartois, Laurent Maistret, Teheiura Teahui, Ugo Lartiche, Philippe Bizet, Namadia, Maxime Berthon et enfin, Sam Haliti.

Une nouvelle qui choque

Si l’annonce par TF1 du grand retour de l’émission de survie a fait grand bruit sur Twitter, le tweet dans lequel la chaîne française dévoile la date de lancement n’est pas passé inaperçu… Koh Lanta ne sera en effet plus diffusé le vendredi soir mais bien le mardi soir ! Une nouvelle qui est loin de ravir les fans. "Mardi ? Ok ma fille de 6 ans qui adore Koh Lanta ne pourra pas le regarder car le mercredi elle se lève tôt pour aller au centre de loisirs…", "Le mardi ???? Vous venez de perdre toute la communauté des fans de foot bande de débiles", "Le mardi ? C’est une blague j’espère", pouvait-on notamment lire sur le réseau social.

A en voir les réactions, les fans n’étaient visiblement pas prêts à ça. Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est donc donné le mardi 24 août à 21h05 sur TF1 pour une saison qui s’annonce… pleine de rebondissements.