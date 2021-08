Miss Belgique s’est rendue aux côtés des personnes sinistrées: "Nous avons acheté la quasi-totalité du stock d’un magasin d’électroménager"

Le geste de Miss Belgique 2021 et de plusieurs candidates à l’élection 2022 a fait le tour du net. Elles se sont rendues du côté de Liège pour soutenir et aider les personnes sinistrées par les inondations. Nourriture, électroménagers et produits de première nécessité ont été distribués.

Ce lundi 2 août, notre Miss Belgique 2021, Kedist Deltour, s’est rendue auprès des sinistrés. "On a chargé la voiture avec de la nourriture pour aider les gens de Trooz et de Verviers. On arrive !", a écrit le comité de Miss Belgique sur la page Instagram.

Kedist Deltour était accompagnée de treize candidates pour l’élection Miss Belgique 2022. Ensemble, elles ont apporté nourriture et électroménagers aux personnes les plus touchées par les inondations. Ces nombreux achats ont été financés par l’association Miss Belgium. "L’association Miss Belgium gère le fonds ‘Miss Belgium for Children’, qui nous permet de soutenir des projets à l’étranger notamment. Ce fonds est alimenté par les actions que les participantes à Miss Belgique ont mis en place", a expliqué la directrice du concours de beauté Darline Devos au journal Het Nieuwsblad.

Nous avons choisi d’apporter une aide concrète sur place

Le comité Miss Belgium ne souhaitait pas effectuer de dons financiers mais plutôt réaliser des actions concrètes sur le terrain, et qui ont du sens. "Au vu de la situation en Wallonie et du fait que des candidates viennent de communes durement touchées par les intempéries, nous avons décidé de proposer notre aide. Nous aurions pu aider financièrement mais nous avons choisi d’apporter une aide concrète sur place. Aujourd’hui nous nous rendrons à Trooz et Verviers avec une camionnette pleine d’électro. Nous avons acheté la quasi-totalité du stock d’un magasin d’électroménager qui fermait. Grille-pain, bouilloires, cafetières, aspirateurs, friteuses…", a poursuivi Darline Devos.

Et cela ne s’arrête pas là ! Outre ces appareils électro et de la nourriture, les Miss ont également distribué des produits de première nécessité. "Si nécessaire, nous reviendrons dans quatorze jours avec plus de fournitures. En tout cas, nous allons déjà sur la zone sinistrée avec treize demoiselles pour nettoyer ensemble", a également indiqué la directrice du concours Miss Belgique.

Plusieurs clichés de notre Miss Belgique 2021 ont été partagés sur les réseaux sociaux. "Heureuse de pouvoir aider les personnes dans le besoin", a-t-elle commenté.