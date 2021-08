Meghan Markle a 40 ans aujourd'hui! Voici ce qu'elle prévoit pour fêter cette grande occasion (photos)

Le 4 août 1981, Meghan Markle naissait à Los Angeles en Californie. Après une période de vie au Royaume-Uni, la voilà de retour sur ses terres natales pour fêter sa quarantième année!

Le calme semble revenir dans la vie de Meghan et se son époux Harry, alors qu'elle vient d'accoucher de leur deuxième enfant, une petite soeur pour Archie, nommée Lilibeth Diana.

L'organisateur des soirées du clan Kardashian

Après être restée chez elle pour célébrer son 39e anniversaire, que prévoit-elle pour fêter ce grand cap? Selon les rumeurs, Meghan aurait confié l'organisation d'une fête à un maître en la matière, sous les conseils d'Oprah Winfrey. Il s'agit de Colin Cowie, qui a déjà organisé de nombreuses fêtes somptueuses, notamment pour le clan Kardashian. On sait combien ces événements sont légendaires et extravagants, mais pour Meghan, la sobriété sera de mise.

Ambiance champêtre

La nouvelle quarantenaire souhaite en effet que la fête se déroule dans son manoir à Montecito, avec une grosse soixantaine d'invités. Bien-sûr, la liste est tenue secrète, tout comme le ou les noms de ceux qui s'occuperont de l'animation musicale.

L'ambiance, elle, sera champêtre. Un buffet de produits locaux et de saison sera proposé et pour les bougies, Harry s'est occupé de commander des gâteaux à la pâtisserie des stars Posie and Sugar. Des pièces montées à 140 euros pièce tout de même.