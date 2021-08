 Pour ses 40 ans, Meghan Markle lance une belle initiative: elle la dévoile avec une vidéo tournée dans sa propriété de Californie

Meghan Markle ne fête pas seulement son 40e anniversaire en privé cette année. La duchesse de Sussex a dévoilé une nouvelle initiative, baptisée "40x40", à l’intention des femmes qui ont perdu leur travail pendant la pandémie de Covid-19.



Pour lancer ce nouveau programme, Meghan Markle a publié sur son site à but non lucratif, Archewell, un clip de deux minutes dans lequel elle apparait en train de discuter, par écran interposé, avec l'actrice Melissa McCarthy.



Meghan Markle souligne que des millions de femmes ont été "touchées de plein fouet" par la pandémie de Covid-19 et ont besoin d'aide pour revenir sur le marché de l’emploi. Elle a donc demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de participer en donnant 40 minutes de coaching aux femmes qui cherchent à réintégrer le marché du travail.



Le clip de deux minutes donne un rare aperçu de la maison de Meghan et Harry à Montecito. C’est également la première apparition médiatique de duchesse depuis qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, Lilibet Diana, le 4 juin. On y aperçoit même, brièvement, le Prince Harry, par la fenêtre… en train de jongler !