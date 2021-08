Jennifer Aniston a décidé de couper les ponts avec certains de ses amis: voici pourquoi

Jennifer Aniston a annoncé qu'elle laissait "tomber des gens toutes les semaines" ces derniers temps. Pourquoi l'actrice a-t-elle pris une décision aussi radicale ?

Jennifer Aniston n'en peut plus (comme beaucoup d'entre nous) de la crise sanitaire. C'est ce qu'elle a expliqué au magazine InStyle. La star ne regarde d'ailleurs plus la télévision. "Il fallait vraiment que j'arrête. On est tous fatigués de ces nouvelles, de la panique générale, parce qu'on espère tous se réveiller un jour et entendre quelque chose qui donne un peu d'espoir et tout ce que nous avons, c'est cette espèce de folie."

La comédienne en a profité pour passer un message à ceux qui sont contre la vaccination. "Il y a toujours un large groupe d'antivax qui ne veulent juste pas écouter les faits. C'est une vraie honte." C'est pour cette raison qu'elle a décidé de couper les ponts avec certains de ses amis. "Je laisse tomber des gens toutes les semaines parce qu'ils refusent de se faire vacciner ou de dire si oui ou non, ils l'ont fait. C'est vraiment malheureux. Je crois qu'il en va de notre responsabilité morale et professionnelle. Il faut donner cette information, puisqu'on ne peut pas se faire tester tous les jours. C'est un peu un piège parce que chacun a sa propre opinion... mais beaucoup de ces opinions ne se basent sur rien d'autre que la peur et la propagande."