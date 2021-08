Bérénice quitte RTL Belgium: "J’ai aimé vous accompagner chaque seconde à travers votre radio"

La nouvelle est toute fraîche: Bérénice quitte le groupe RTL pour se consacrer à de nouveaux projets. Elle avait fait ses débuts il y a 30 ans sur Bel RTL. Dans un communiqué de presse, elle fait ses adieux à sa vie d'avant.

Après un parcours de près de trente ans au sein de RTL Belgium, et également chez RTL Radio en France ces dernières années, Bérénice quitte le groupe pour se concentrer, dès aujourd'hui, sur de nouveaux projets professionnels.

"La vie m’a toujours offert de beaux cadeaux comme cette première fois sur les ondes de Bel RTL il y a 30 ans. J’ai aimé vous accompagner chaque seconde à travers votre radio", débute Bérénice. Puis précise: "Je ne vous quitte pas, je vais ouvrir d’autres cadeaux que je partagerai avec vous très bientôt. Déjà le 18 septembre lors du Télévie pour la remise du chèque OPR. Je pense à tous mes collègues de Bel RTL et de RTL TVI avec qui j’ai partagé des heures de travail mémorables. Je ne retiendrai que les bons moments de rigolade et d’émotion !", termine-t-elle.

Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium a exprimé son soutien à Bérénice et a tenu à la féliciter pour son engagement depuis toutes ces années. "Nous ne pouvons qu’être reconnaissants pour l’engagement et le talent avec lesquels Bérénice s’est investie au sein du groupe durant ces longues années. Je me réjouis par ailleurs du fait que Bérénice reste l’ambassadrice de l’Opération Pièces Rouges (OPR) au profit du Télévie, et lui souhaite plein de succès dans ses nouveaux projets", a-t-il déclaré.