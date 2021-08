Alain Delon va bientôt vivre un GRAND MOMENT à Hollywood

L'acteur mythique Alain Delon va enfin avoir le droit à son étoile à Hollywood sur le célèbre "Walk of Fame". Pour l'occasion, la légende du cinéma sera accompagnée de ses 3 enfants, Anthony, Anouchka, et Alain-Fabien Delon.

Alain Delon, mythique acteur français et légende du cinéma, va enfin avoir son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood, d'après Paris Match. Légende vivante, l'acteur aujourd'hui âgé de 85 ans a marque à tout jamais l'histoire du cinéma. On se souvient de Plein Soleil sorti en 1960, La Piscine réalisé par Jacques Deray et sorti en 1969 ou encore Borsalino en 1974, où il forme un duo iconique avec Jean-Paul Belmondo, et tant d'autres films.



Alain Delon dans le film "La Piscine" © ISOPIX

Palme d'or d'honneur en 2019, César du meilleur acteur en 1985, Commandeur de la Légion d'honneur... Au cours de sa carrière, l'incontournable acteur Alain Delon a multiplié les récompenses et reste encore aujourd'hui l'un des plus grands acteurs. Et c'est principalement pour cette raison que l'acteur de 85 ans va être honoré de l'autre côté de l'Atlantique.

Aucun acteur français depuis Louis Jourdan et Charles Boyer en 1960 n'ont eu le droit à un tel honneur, comme le souligne Paris Match. Seulement une vingtaine d'artistes français, toute catégorie confondue (musique, cinéma, télévision, radio, théâtre), sont inscrits parmi les 2.690 étoiles du fameux "Walk of Fame". Alain Delon a donc décidé d'assister à cette cérémonie, programmée avant les Oscars, avec ses trois enfants, Anthony (56 ans), Anouchka (30 ans), et Alain-Fabien (27 ans), qu'il ne voit pas souvent. L'occasion donc de profiter d'un beau moment en famille avec eux.



Alain Delon dans le film "Plein Soleil" © ISOPIX

Toujours selon Paris Match, Alain Delon aurait reçu cette proposition d'hommage peu après la diffusion du documentaire Alain Delon face au monde diffusé sur TV5 Monde et qui a eu un énorme succès. Aujourd'hui remis de son AVC, la légende du cinéma profite de jours paisible en compagnie de sa femme, Hiromi. On ne sait d'ailleurs pas si elle a prévu d'accompagner Alain Delon lorsqu'il recevra son étoile. En tout cas, une chose est sûre, l'acteur doit être sur un petit nuage.