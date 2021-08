Loana de retour SUR SCÈNE: ce nouveau projet qui va rassurer ses fans

Loana semble aller mieux. La star de téléréalité a repris sa vie en main grâce à l'un de ses amis... qui lui permet aussi de remonter sur scène.

Après avoir été hospitalisée et avoir beaucoup inquiété les fans qui la suivent, Loana semble tout doucement remonter la pente. La gagnante de Loft Story 1 vit désormais aux côtés de son ami Eryl Prayer dans le Lavandou. Un moyen pour elle de surmonter ses addictions. "Après de très mauvaises rencontres qui s'étalent sur plusieurs années, cela demande du temps, avait expliqué l'ami en question. À la maison, pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe... Oui comme dans un monastère sauf qu'on a la télé et la piscine, et une sortie par semaine. Bienvenue au nouveau monastère du Lavandou."

Eryl Prayer est un sosie d'Elvis Presley qui se produit sur scène. Et il a décidé d'emmener Loana avec lui. Après un concert en juin, Loana et Eryl seront donc au Nez Rouge à Paris le 25 septembre.

Il y a 5 semaines, Loana avait publié une photo d'elle sur scène qui avait beaucoup plus à sa communauté.