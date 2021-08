Propulsée à 120 km/h par un manège, elle se prend un oiseau dans la tête (vidéo)

Kiley Holman et Georgia Reed, deux adolescentes de 13 ans, se sont offert un tour de manège dans un parc d'attractions du New Jersey aux États-Unis. Baptisée "SpringShot", celle-ci a projeté les deux amies à plus de 120 km/h dans les airs.

Pendant l’attraction, alors que les deux jeunes femmes prenaient de la vitesse, une mouette s’est retrouvée sur le visage de Kiley quelques secondes avant de reprendre son vol, relate Abc News.

Une expérience qui semble avoir plutôt amusé Kiley : "J’ai hâte de voir la vidéo", a-t-elle déclaré alors qu’elle était encore dans l’attraction. Kiley se réjouit que l’oiseau soit sorti indemne de leur collision. Pour sa part, elle se porte très bien et prévoit déjà de retourner dans cette attraction.