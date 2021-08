Vincent Cassel publie une photo de lui aux côtés d’une célèbre actrice et fait sensation sur Instagram

L’acteur est actuellement en tournage au Royaume-Uni pour une nouvelle série. Il y partage l’affiche avec l’actrice française Eva Green.

La plupart du temps, Vincent Cassel s’affiche sur les réseaux sociaux aux côtés de son épouse Tina Kunakey. Cette fois, c’est aux côtés d’Eva Green que le quinquagénaire prend la pose. "Sur le tournage de Liaison avec mon incroyable co-star, l’unique Eva Green", écrit l’acteur en légende du cliché posté sur Instagram.

Le tournage de cette première production française originale d’AppleTV est en cours à Londres. Vincent Cassel et Eva Green y donnent la réplique, entre autres, à Gérard Lanvin, Philippine Leroy-Beaulieu (Emily in Paris), Thierry Frémont, Peter Mullan (Ozark). Derrière la caméra, le réalisateur australien Stephen Hopkins (Predator 2, 24 : Legacy, Lost in space…). La série entend explorer "les enjeux et les possibles conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur".