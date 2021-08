Stéphane Plaza surpris par ce célèbre acteur (et acheteur potentiel) qui débarque dans son émission

Ce jeudi 5 août, un célèbre comédien est apparu dans l’émission "Recherche appartement ou maison", à la grande surprise de Stéphane Plaza.

Il n’était pas prévu au programme. Jeudi, alors que Stéphane Plaza aidait Isabelle, 59 ans, dans sa quête du logement de ses rêves, un acheteur potentiel a débarqué à l’improviste : un certain… Michel Boujenah.

"C'est pas pour toi, non ?", l'a interrogé alors Stéphane Plaza. "Non c'est pour mon fils", a précisé l’acteur. Et l’animateur de tenter de dissuader Michel Boujenah d’acheter le bien immobilier : "Il est pas mal hein... Mais tu sais que les voisins sont très bruyants. Je te dis ça moi mais on est entre potes. Laisse-le moi".