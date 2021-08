Kendji Girac révèle une RARE VIDÉO avec sa fille: "Adorable", "Merci de partager avec nous un si joli moment" (vidéo)

Le chanteur et guitariste Kendji Girac a partagé à ses abonnés Instagram une rare et magnifique vidéo de lui et de sa fille, Eva Alba. Ses fans sont tombés sous le charme !

Kendji Girac est papa depuis peu: il avait annoncé la naissance de sa fille au mois de janvier dernier. Une certaine Eva Alba dont il ne partage pas grand chose parce que le musicien veut garder une part d'intimité. Mais ce vendredi, à la grande surprise de ses fans, le guitariste a partagé un rare moment de lui et sa fille à ses abonnés Instagram. Et ils sont tombés sous leur charme!

Le seul cliché que les fans ont pu voir de sa fille est celui de l'annonce de sa naissance. Kendji Girac avait fait une belle déclaration à sa fille et la photo, toute mignonne, montrait les tous petits pieds d'Eva Alba que Kendji tient dans sa main. En légende de la photo, le musicien avait écrit: "Quand l’amour prend vie... Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j’aime plus que tout ?? 26/01/21". Et depuis cette apparition furtive, les fans n'avaient plus aperçu Eva Alba sur le compte de son père.

"Merci de partager avec nous un si joli moment"

Alors après tant d'intimité et de mystère autour d'Eva Alba, quelle ne fut pas la surprise pour les fans du chanteur de découvrir ce vendredi 6 une toute première vidéo inédite de Kendji Girac et de sa fille ! On peut y voir l'artiste, guitare en main, devant sa fille Eva Alba, assise devant lui, en train de faire des petits mouvements, sa manière à elle de danser, et d'apprécier ce que lui joue et chante son papa. Une vidéo ultra mignonne qui a ému ses fans. Sous la publication, les commentaires pleuvent: "C'est beau", "Trop mignon", "Merci de partager avec nous un si joli moment", "Adorable", "La petite main qui bouge en rythme trooop mignonne", "Très touchant", "Je fonds", ou encore, "Pfffiiiiiuuu la plus belle chose que j ai vu ! Merci pour ce moment".