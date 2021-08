Kate Middleton et le prince William partagent un cliché ATTENDRISSANT de la princesse Charlotte: "Si adorable" (photo)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tenu a partager un doux cliché de leur fille, la princesse Charlotte, pour la bonne cause. Explications.

Après avoir partagé un cliché de leur fils, le prince Geroges, pour son huitième anniversaire il y a deux semaines, Kate Middleton et le prince William ont révélé une photo attendrissante de leur fille, la princesse Charlotte, sur leur compte Instagram ce vendredi. Et la raison de ce partage est tout autant touchante que le cliché lui-même.

Une photo de la princesse Charlotte pour une belle cause

Si le duc et la duchesse de Cambridge ont tenu a partager cette photo de la princesse Charlotte, c'est avant tout pour la bonne cause, comme ils l'expliquent en légende de leur publication. "Nous voulions partager ces beaux papillons Peacock et Amiral Rouge dans le cadre du Grand #ContageDePapillons, une initiative lancée dans tout le Royaume-Uni", écrivent-ils.

"@savebutterflies nous encourage tous à compter ces incroyables créatures pas seulement pour leur beauté mais aussi parce qu'ils sont extrêmement importants. Les papillons sont une partie vitale de l'écosystème puisqu'ils sont à la fois pollinisateurs et composants de la chaîne alimentaire", expliquent Kate Middleton et le prince William sur Instagram. "En espérant que vous allez battre le record de l'année dernière", terminent-ils.

Les internautes raffolent du cliché: "Magnifiques photos et belle cause, merci du partage"

Sur la photo, on y voit la princesse Charlotte tenir un joli papillon noir et rouge dans ses petites mains. Un cliché adorable que les internautes ont adoré, à peine posté. En seulement 1 heure, la publication a atteint plus de 269.000 likes.

Et les réactions des internautes face à ce cliché si doux et tendre ne se sont pas non plus faites attendre. "Si adorable, le monde dans de petites mains", "Votre fille est si belle", "Nous avons une princesse Charlotte parfaite, merci Kate et William pour cette incroyable rose anglaise que vous nous avez donnée", "Belle et douce Charlotte", "C'est magnifique et apporte des ondes positives", ou encore, "Magnifiques photos et belle cause, merci du partage", peut-on lire parmi les nombreux commentaires sous la photo de la princesse Charlotte.