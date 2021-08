"Put*** ça me fout un coup": Cindy (Koh-Lanta) fait une très mauvaise BLAGUE à son compagnon sur sa grossesse (vidéo)

Maintenant que Cindy a annoncé sa grossesse à tous ses abonnés après de longues de semaines de suspense, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta s'amuse un peu. Elle en a profité pour faire croire à son compagnon qu'ils allaient avoir des jumeaux! Une nouvelle qui a du mal à passer...

Après sa participation à Koh-Lanta en 2019, l'aventurière de 33 ans partage aujourd'hui son quotidien aux côtés de son compagnon Thomas Chenut dans l'émission de télé-réalité "Mamans et célèbres" sur la chaîne française TFX. Elle est aussi influenceuse sur les réseaux et entrepreneuse. La semaine dernière, Cindy annonçait sa grossesse, un heureux évènement, à ses abonnés Instagram après des semaines de suspense.

"Bon j'avoue, ce ventre, c'est un peu de bière (sans alcool), du chocolat encore et toujours, mais surtout beaucoup d'amour... We did it again, c'est reparti pour un tour #letourbillondelavie #mumtobe #bonheur", avait-t-elle écrit en légende de sa publication.

"Oh en**lé, put*** ça me fout un coup là…"

Aujourd'hui, ce n'est pas de ses abonnés qu'elle a voulu jouer, mais bien de son compagnon, a qui elle a fait une blague sous forme de caméra cachée. Ce samedi, Cindy a donc décidé de jouer un vilain tour à Thomas en lui annonçant très sérieusement qu'elle était enceinte de jumeaux, après avoir discrètement posé le téléphone pour filmer la scène. "Chéri, j’ai quelque chose à te dire : on attend des jumeaux ! J’ai fait une écho… et on attend vraiment des jumeaux ! Je te jure, je ne trouvais pas le moment pour te le dire… !", annonce-t-elle.

Thomas n'en revient pas, à la base assis, il se vautre sur le canapé en entendant la nouvelle: "Oh en**lé, put*** ça me fout un coup là…" Face à la réaction de son compagnon, Cindy en profite pour pousser le bouchon encore plus loin: "Tu as envie de pleurer ?", lui demande-t-elle. "Non, non, mais ça va être chaud, je sais que ça va être chaud… Put*** c’est une sacrée organisation … toi qui me disais qu’on allait faire des économies à la crèche ! Finalement pas du tout. Je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive vraiment pas à y croire", lui répond le futur papa.

Cindy révèle ensuite la supercherie. Et Thomas ne peut s’empêcher de pousser un soupir de soulagement et d’expliquer les raisons de sa réaction: "Vraiment tu sais quoi ? J’avais peur pour Alba. Vraiment une petite perle comme ça, je me suis dit que tu allais la laisser au profit de deux petits êtres qui allaient arriver. Je trouvais qu’elle était trop petite". Tout ça devant les internautes hilares: "Excellent j’adore trop forte", "Je suis morte", ou encore "Oh le pauvre", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.