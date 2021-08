"C'est le bouffon de la Cour": Meghan Markle a-t-elle voulu humilier le prince Harry dans sa dernière vidéo?

Nous l'évoquions il y a quelques jours: Meghan Markle a lancé une initiative à l'occasion de ses 40 ans, baptisée "40x40", à l’intention des femmes qui ont perdu leur travail pendant la pandémie de Covid-19.

Pour lancer ce nouveau programme, Meghan Markle a publié sur son site à but non lucratif, Archewell, un clip de deux minutes dans lequel elle apparait en train de discuter, par écran interposé, avec l'actrice Melissa McCarthy.

Un clip dans lequel le prince Harry joue les incrustes en étant aperçu en train de jongler par la fenêtre du bureau de l'ancienne actrice.

Lady Colin Campbell, 77 ans, auteure et commentatrice de la famille royale britannique n'a pas été tendre dans son analyse de ce nouveau clip dévoilant la vie des Sussex.

"Harry, le bouffon de la Cour?"

Selon Lady Colin Campbell, le prince Harry est "humilié" par son épouse et se comporte comme le "bouffon de la Cour" tout en vivant aux États-Unis, rapporte le Daily Express.

Donnant ses réflexions sur cette brève apparition du prince Harry et de l'aperçu de sa nouvelle vie, Lady Colin a fait les commentaires suivants dans sa dernière vidéo YouTube: "Pouvez-vous imaginer à quel point il est humiliant pour un prince du Royaume-Uni de jongler avec des balles, comme un bouffon de Cour. Le tout est monté dans l'objectif d'humilier Harry et il est trop stupide pour le voir", déplore l'auteure en soupirant.

L'aristocrate détaille que si l'ancien couple royal résidait toujours au Royaume-Uni, ce scénario de la vidéo du 40ème anniversaire de Meghan aurait immédiatement été écarté.

"Je peux vous assurer que si un scénario comme celui-ci avait été introduit alors qu'ils étaient sous l'égide du palais, il aurait été écarté dès le départ."

"Bien sûr, Meghan aurait alors dit:" Ces horribles hommes en costume, ce sont tous des snobs", a développé l'aristocrate.

"Meghan Markle se moque de la Reine"

Après l'apparition de cette vidéo, d'autres critiques ont émané estimant que la mise en scène de Meghan Markle visait à "se moquer" de la Reine.

L'experte royale et commentatrice Angela Levin a en effet demandé sur Twitter à ses abonnés: "Quelqu'un d'autre que moi pense que Meghan et son amie Melissa McCarthy se moquent de la reine dans cette vidéo d'anniversaire?"

Et de poursuivre sa pensée: "Tous les deux tiennent une ancienne tasse de thé et une soucoupe que Meghan a mentionnée dans son blog après sa première rencontre avec Queen. Melissa sirotant la tasse avec un chapeau et des gants fantaisie? Cette moquerie montre ce qu'elle pense de la famille royale. Elle a ce qu'elle voulait et est convaincue qu'elle peut tous nous surpasser. Nous devons juste attendre l'effusion de ses pensées dans les mémoires du prince Harry."