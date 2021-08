Stromae et Coralie Barbier: bob et short de bain, leur fils a le sens du style (photos)

Coralie Barbier a partagé une nouvelle photo de son fils sur les réseaux sociaux.

Le 28 septembre prochain, le fils de Stromae et Coralie Barbier fêtera son troisième anniversaire. Le visage du petit garçon n'a jamais été dévoilé, mais sa maman partage de temps en temps des clichés de lui. C'est le cas ce dimanche 8 août.

Sur une photo postée par Coralie Barbier, on peut voir le petit garçon vêtu d'un bob et d'un short de bain avec un imprimé bananes. Muni d'un arrosoir, il arrose les plantes du jardin. Visiblement, la petite famille est en vacances, comme on peut le voir sur un autre post Instagram de la styliste.