Arnold Schwarzenegger livre un conseil aux personnes qui hésitent à se faire vacciner: "Ecoutez ceux qui ont étudié les maladies toute leur vie"

Arnold Schwarzenegger - culturiste, star de cinéma et ancien gouverneur de Californie – a livré des conseils aux personnes qui hésitent à se faire vacciner contre le COVID-19.

La star d'Hollywood a livré son conseil dans la section commentaire d'une de ses propres publications Facebook datant de janvier 2021, à côté d'une vidéo de lui-même recevant le vaccin dans une clinique de vaccination en drive-in, sur laquelle l'acteur avait plaisanté "Viens avec moi si tu veux vivre", citant sa célèbre réplique du film Terminator 2 .

Dans la section des commentaires de cette vidéo, il a détaillé: "Je dis toujours que vous devez connaître vos points forts et écouter les experts. Si vous voulez en savoir plus sur le développement de vos biceps, écoutez-moi, car j'ai passé ma vie à étudier comment obtenir le muscle parfait et j'ai été appelé le plus grand culturiste de tous les temps. Nous avons tous nos spécialités différentes."

"Le Dr Fauci et tous les virologues, épidémiologistes et médecins ont étudié les maladies et les vaccins toute leur vie, alors je les écoute et je vous exhorte à faire de même. En général, je pense que si le cercle de personnes en qui vous avez confiance devient de plus en plus petit et que vous vous retrouvez de plus en plus isolé, cela devrait être un signe avant-coureur que vous descendez dans un terrier de désinformation. Certaines personnes disent qu'il est faible d'écouter les experts. C'est faux. Il faut de la force pour admettre que vous ne savez pas tout. La faiblesse est de penser que vous n'avez pas besoin de conseils d'experts et d'écouter uniquement des sources qui confirment ce que vous voulez croire", a développé l'acteur.

En d'autres termes, Arnie dit à ses abonnés de faire confiance à la science, et que quelques recherches sur Google ne sont pas équivalentes à consacrer sa vie à l'étude d'un sujet.

Plus de la moitié (50,2%) de la population américaine est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, selon les autorités sanitaires des Etats-Unis, alors que le pays subit depuis plusieurs semaines une flambée de l'épidémie liée au variant Delta.

La campagne de vaccination de masse a été menée tambour battant par l'administration Biden dès sa prise de fonctions. Mais après un pic début avril, le rythme des immunisations quotidiennes avait fortement baissé.

L'objectif fixé par Joe Biden d'au moins 70% d'adultes ayant reçu au moins une injection n'a finalement été atteint qu'en début de semaine dernière, avec près d'un mois de retard.