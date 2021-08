Cette jeune Belge est tombée follement amoureuse d'un Américain sur internet pendant le confinement: leur histoire fait le tour du monde

C'est une histoire d'amour assez incroyable qui est relatée ce mardi matin dans plusieurs journaux. Un Américain de 47 ans "qui ne croyait plus à l'amour" est tombé follement amoureux d'une jeune femme Belge de 19 ans, en commençant une banale discussion sur internet pendant la pandémie de Covid-19.

Cette romance improbable a commencé lorsque Charline de Bruxelles, a publié sur la page Facebook des fans du groupe Twenty one Pilots une question, demandant aux autres fans de partager quelle était leur chanson préférée.

Jeremy, un enseignant d'une école primaire à des milliers de kilomètres de là dans le Vermont, était l'un des nombreux membres du groupe à répondre. Et Charline a retenu toute son attention.

Il l'a retrouvée sur Instagram et lui a envoyé un message entamant une discussion. Il témoigne dans le Daily Mirror: "S'il n'y avait pas eu de coronavirus, je ne sais pas si cela se serait produit. Mais parce que j'étais en quarantaine, j'étais connecté plus que je ne l'aurais été normalement."

L'homme qui explique avoir refusé, dans le passé, des rendez-vous romantiques avec des personnes qui habitaient à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui, a expliqué qu'il est tout de suite tombé amoureux de Charline. Même si la jeune femme se trouvait sur un autre continent, la distance ne lui a pas fait peur. "J'ai ressenti très vite quelque chose...", confie l'Américain.

Rien ne semble pouvoir mettre un frein à cette histoire d'amour unique, ni leur écart d'âge de 28 ans, ni la pandémie, ni les 5.600 kilomètres qui les séparent géographiquement.

Après quelques réticences émises par leurs familles respectives, cette relation particulière semble avoir été acceptée.

Un an après leur premier rendez-vous virtuel, le couple s'est finalement rencontré en chair et en os en juin dernier. Le courant est tout de suite passé entre les deux amoureux virtuels. Jeremy a passé la meilleure semaine de sa vie en visitant Bruxelles au bras de sa petite amie Charline et a même rencontré les parents de la jeune femme.

Après cette brève visite de huit jours, Charline et Jeremy sont de nouveau séparés par un océan, mais tous les deux insistent sur le fait qu'ils sont tombés sur la personne de leurs rêves les plus chers. "Depuis, mon âme est restée dans le taxi de Bruxelles", décrit l'Américain.

Le couple a hâte d'emménager ensemble une fois les restrictions de voyage internationales levées. La jeune Belge envisage de se rendre dans le Vermont très prochainement.