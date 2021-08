Cette randonneuse s'évanouit en plein désert: Julie Bowen de la série Modern Family lui porte secours

C'est un sauvetage qui fait la une de la presse people américaine. Une randonneuse qui effectuait avec sa famille une promenade dans le parc national des Arches de l'Utah la semaine dernière a eu la frayeur de sa vie... Suivie d'une surprise assez agréable.

Originaire du New Jersey, Minnie John a commencé à se sentir mal alors qu'elle marchait avec sa famille pour aller contempler la "Delicate Arch", une arche de grès de quatre étages perchée au bord d'un profond canyon de roche rouge. Minnie a exhorté les membres de sa famille de poursuivre leur chemin pendant qu'elle se reposait quelques minutes assise sur un rocher. C'est alors que l'Américaine s'est évanouie, se cognant la tête sur un rocher et se fracturant le nez.

La dame a repris connaissance, se demandant si quelqu'un avait allumé la télévision. Et pour cause, Minnie entendait une voix qui lui était étrangement familière. En retrouvant ses esprits, Minnie a alors demandé si elle connaissait la dame blonde qui était parmi ses 3 sauveteurs. "Elle m'a dit en souriant, "Modern Family" et j'ai dit bien sûr !", détaille la randonneuse dans une publication sur Facebook.

L'actrice, sa soeur, et un docteur sont restés de longues minutes avec l'Américaine blessée et lui ont porté les premiers soins. Ils se sont également chargés d'appeler par téléphone la famille de Minnie pour l'avertir de la chute de la randonneuse.

Pour se souvenir de ce moment inoubliable, Minnie a demandé à la star de pouvoir se prendre en photo avec elle. Une demande acceptée par l'actrice.