Jeremstar, victime d'un accident grave, confie en pleurs: "Je suis passé près de la mort"

Jeremstar, le célèbre bloggeur français, passe en ce moment ses vacances à Banyuls-Sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Ce 9 août, il a été victime d'une chute d'une falaise, a-t-il détaillé sur son compte Instagram.

Après les opérations de sauvetage qui ont duré plusieurs heures, la star du web a tenu à rendre hommage aux pompiers qui sont venus l'aider: "Ils m’ont littéralement sauvé la vie hier après une chute d’une falaise qui s’effritait complètement… Je suis resté 2h immobilisé au dessus de 15 mètres de vide. Le pire moment de ma vie. Plus que jamais, faites attention en randonnée et restez sur les sentiers balisés. Portez de VRAIES chaussures de randonnée! Tout est allé si vite… Je suis passé près de la mort et ça m’a vraiment traumatisé…"

Dans sa story, la star du web a posté une vidéo de lui en pleurs après les événements traumatisants qu'il a vécus: "Enormément d'émotions après cette journée éprouvante...", a légendé le Français.