Charlene de Monaco absente depuis 4 mois du Rocher: est-ce en réalité la rupture du couple princier?

Voilà plus de quatre mois qu’elle n’est plus rentrée chez elle. Charlene de Monaco se trouve toujours en Afrique du Sud, officiellement à cause de problèmes de santé. L'ancienne nageuse olympique y poursuit ses engagements, en participant notamment à une campagne de sensibilisation contre le braconnage, mais sa longue absence sur le rocher monégasque pose question.

Nous l'évoquions ce lundi. Charlene de Monaco a publié un cliché étonnant d'elle posant en guerrière africaine, pour dénoncer le braconnage, et appeler aux dons pour sauver les rhinocéros. Charlene poursuit ses engagements depuis l'Afrique du Sud, son pays d'origine. Elle s'y trouve depuis la mi-mars. Au départ, elle s'y rend pour les funérailles du roi des zoulous. Mais elle n'est jamais rentrée à Monaco...

Officiellement, la princesse ne peut pas prendre l'avion à cause d'une infection des sinus.

Bertrand Deckers, journaliste spécialiste des monarchies explique la raison invoquée par le palais: "Elle aurait dû être hospitalisée d'urgences et subir dans la foulée plusieurs opérations dans la sphère ORL."

Cet exil, la princesse en parle dans une interview accordée à un media sud africain... Mais c'est son visage "changé", qui soulève des questions. "Je me sens bien... Evidemment, c'est un jeu de patience pour moi".

Bertrand Deckers, commentaient dans le RTLINFO13H cette apparition de la princesse métamorphosée: "Il y a des voix qui s'élèvent et qui se disent bien informées et qui prétendent que si la princesse ne peut pas prendre l'avion, c'est parce qu'elle a subi plusieurs opérations chirurgicales..."

Le prince Albert poursuit, seul, ses activités à Monaco, où il se trouve avec les jumeaux. Tous les 3 ont rendu visite une seule fois à la princesse en Afrique du Sud.

"C'est très frustrant... Terriblement frustrant... J'ai tellement hâte de retrouver mes enfants", estimait alors Charlene.

Cet éloignement serait mal perçu par une partie des Monégasques. Bertrand Deckers commente les rumeurs qui circulent: "En principauté, il y a des voix qui s'élèvent par rapport à cette longue absence et certains vont jusqu'à dire que sous prétexte d'opérations chirurgicales, ce serait plutôt une rupture que serait en train de connaître le couple princier."

Le prince Albert et les jumeaux auraient prévu de revenir bientôt rendre visite à la princesse. Charlène a évoqué un retour possible sur le rocher, au mois d'octobre.