Greta Thunberg dénonce l'industrie de la mode... en posant en couverture de Vogue (photo)

La jeune militante pour le climat Greta Thunberg a encore prouvé qu'elle avait le sens de la communication.

La question du climat n'a jamais vraiment quitté le feu des projecteurs, mais ce feu semble de plus en plus intense ces derniers jours, entre la publication du rapport alarmant du GIEC sur les changements climatiques, et les nombreuses catastrophes naturelles en cours dans plusieurs pays.

Le bon moment pour Greta Thunberg d'enfoncer le clou au sujet de l'urgence climatique. Cette fois-ci, la jeune activiste suédoise s'attaque à l'énorme industrie de la mode, l'une des plus polluantes de notre société. Pour être sûre de marquer le coup, elle s'invite en une d'un des magazines de mode les plus mythiques de l'industrie : Vogue.

La fast-fashion dans le viseur de l'activiste

Greta Thunberg pose dans la nature, caressant le museau d'un cheval, pour la couverture du tout premier numéro de Vogue Scandinavie. Elle accorde également une longue interview au magazine dans laquelle elle dénonce la fast-fashion et son impact sur l'environnement. À 18 ans, Greta Thunberg confie même ne plus acheter de vêtements neufs depuis 3 ans.

Vogue Scandinavie dit par ailleurs avoir pris des engagements pour avoir une emprunte carbone totalement neutre. "L’industrie de la mode contribue énormément au problème climatique et écologique, sans parler de son impact sur les innombrables travailleurs et communautés qui sont exploités dans le monde entier pour que certains puissent profiter d’une mode rapide que beaucoup traitent comme des produits jetables", écrit Greta Thunberg dans un tweet.