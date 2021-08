Une actrice d’Harry Potter victime de "bodyshaming" sur le tournage: elle se confie

Une actrice de la saga Harry Potter a révélé avoir été victime de bodyshaming – comprenez des moqueries envers son physique – sur le tournage. Jessie Cave alias Lavande Brown a en effet reçu des remarques sur sa prise de poids.

Jessie Cave, qui a incarné le rôle de Lavande Brown dans Harry Potter, s’est confiée au média britannique The Guardian. Elle y a révélé avoir été victime de moqueries sur son physique lors du tournage de la seconde partie des Reliques de la mort.

C’est en 2009 dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé que le personnage de Lavande Brown fait son apparition pour la toute première fois. A cette époque, tout s’était très bien passé, d’après l’actrice. Mais deux ans plus tard, lors du tournage de la seconde partie des Reliques de la mort, les choses avaient bien changé. "Au moment où je suis retournée pour faire le dernier film, j'avais pris un peu de poids et je n'étais plus cette personne", a indiqué Jessie Cave au Guardian, faisant référence à la personne de Lavande Brown comme étant "conventionnellement jolie, pas de lunettes, petite."

L’actrice britannique, aujourd’hui âgée de 34 ans, a en effet reçu des remarques déplacées à propos de sa prise de poids. Elle se souvient d’un costumier qui lui a carrément attrapé le ventre. "Ce qui était tout simplement horrible", a-t-elle lancé.

Encore aujourd’hui, l’actrice se dit traumatisée par cette expérience. "Maintenant, quand je me présente à l’essayage d’un costume, je suis terrifiée. Je m’attends à ce qu’on me dise quelque chose de méchant", confie Jessie Cave. Du bodyshaming dont souffre toujours la comédienne : "Quand quelqu’un est gentil avec moi, qu’une personne s’inquiète de savoir ce que je peux ressentir vis-à-vis de mon corps, ça me donne envie de pleurer."



© ISOPIX