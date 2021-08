Jade Hallyday victime de commentaires blessants après avoir publié une nouvelle photo d'elle en vacances

Avec plus de 150.000 abonnés sur Instagram, Jade Hallyday est très exposée aux commentaires de ses fans. Mais la jeune fille aime, comme beaucoup de monde, poster des photos de vacances sur le réseau social et se passerait bien des avis de certains.

Actuellement et comme chaque année à cette période, Jade est à Saint-Barthélemy avec sa petite sœur et leur maman, Laeticia. Elle vient de fêter ses 17 ans et profite des bons moments en vacances comme une ado de son âge.

Mardi, elle a posté deux nouvelles photos d'elle en short en jeans et top fleuri. Deux clichés qui lui ont valu de jolis commentaires, mais d'autres se sont montrés beaucoup plus haineux.

"Tu as quel âge ?", a écrit l'un d'eux. "Beaucoup trop jeune pour vous", a répondu une abonnée bienveillante.

D'autres vont plus loin en écrivant : "C’est une gamine qui s’exhibe un peu trop, pas sûre que Johnny serait content…", "Trop sexy pour son âge, c’est malsain malheureusement", "La pose qu’elle prend, ça aguiche un peu. Johnny, qu’en aurait-il pensé ?".

Jade Hallyday, outre le fait qu'elle est la fille de Johnny, est avant tout une ado comme les autres qui se montre sous son meilleur jour sur Instagram. Comme tout le monde en fait…